Mit Tempo 206 auf der Autobahn: Führerschein vorerst weg

Witten (dpa/lnw) - Mit Tempo 206 ist ein Autofahrer auf der A44 in Höhe Witten bei erlaubten 80 Stundenkilometern geblitzt worden. Der 32-Jährige müsse mit drei Monaten Fahrverbot, 1200 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Außerdem werde überprüft, ob er charakterlich zum Autofahren geeignet sei. Die Polizei hatte den Raser aus einem Zivilfahrzeug mit Videokamera heraus gemessen.

Von dpa