SPD fordert weniger Gäste bei Feiern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der SPD-Oppositionsführer im Landtag, Thomas Kutschaty, fordert angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen die Beschränkung von größeren Feiern auf weniger Gäste. «Veranstaltungen mit 150 Leuten und mehr sollten so nicht mehr erlaubt werden», sagte Kutschaty am Mittwoch in Düsseldorf. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) solle mit gutem Beispiel vorangehen und ein am Samstag in Köln angesetztes Abendessen zum 74. Geburtstag des Landes NRW absagen. Die geplante Feierlichkeit sei ein «völlig falsches Signal». Die Bundesländer müssten sich bei der zugelassenen Personenzahl für Feiern abstimmen.

Von dpa