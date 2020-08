Wagenbauer Jacques Tilly gibt Rosenmontagszug noch nicht auf

Die skeptische Äußerung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zum Karnevalsgeschehen im kommenden Winter sei wohl eher spontan gewesen, sagte Tilly. Spahn habe wahrscheinlich sagen wollen, dass man nicht einfach so weiter schunkeln könne wie beim letzten Mal, und das sähen die Karnevalisten natürlich genauso. «Aber den Karneval an sich gibt es ja nicht. Es gibt ihn in so vielen Formen. Es gibt den Zug, es gibt den Sitzungskarneval, den Kneipenkarneval, den Straßenkarneval, und das pauschal zu verbieten, ist nicht durchsetzbar und auch nicht richtig. Man muss sich hinsetzen und überlegen: Was geht und was geht nicht?» Die Karnevalisten hätten auf jeden Fall das nötige Verantwortungsbewusstsein.