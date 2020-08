NRW-Tourismus leidet unter Corona: 53 Prozent weniger Gäste

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Tourismusbranche in Nordrhein-Westfalen hat im ersten Halbjahr massiv unter der Corona-Krise gelitten. Insgesamt sank die Zahl der Gäste in Beherbergungsbetrieben und auf Campingplätzen um 53,5 Prozent auf rund 5,4 Millionen, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen lag mit 13,5 Millionen um 46,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Von dpa