Oberverwaltungsgericht verhandelt über Pipeline im Rheinland

Münster (dpa/lnw) - Das Oberverwaltungsgericht in Münster verhandelt von diesem Mittwoch (10.00 Uhr) an über eine seit vielen Jahren heftig umstrittene Pipeline, die giftiges Kohlenmonoxid durch Teile des Rheinlands leiten soll. Anwohner, deren Grundstücke für die im Boden verlegten Rohre genutzt wurden, wollen vor Gericht verhindern, dass die Leitung in Betrieb genommen wird. Sie fürchten, dass bei einem Bruch der Rohre das geruchlose Gas austritt und dann Lebensgefahr für die Menschen an der Trasse besteht.

Von dpa