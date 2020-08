Vierter Sieg im vierten Testspiel: Köln gewinnt gegen Bochum

Köln (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln präsentiert sich in der Vorbereitung auf die neue Saison in guter Form und hat im vierten Testspiel den vierten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol gewann am Dienstag in einem Test über 3 x 45 Minuten gegen den Zweitligisten VfL Bochum mit 3:2. Die Treffer vor 200 Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion erzielten Ismail Jakobs, Florian Kainz und Christian Clemens für die Gastgeber. Für Bochum trafen Milos Pantovic und Baris Ekincier.

Von dpa