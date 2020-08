RWE holt sich Geld für den Ausbau der Alternativen Energien

Essen (dpa) - Der Stromkonzern RWE will durch die Ausgabe neuer Aktien eine Milliardensumme in die Kasse holen, um unter anderem den Ausbau seines Geschäfts mit Alternativen Energien zu finanzieren. Das Grundkapital solle um 10 Prozent aufgestockt werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Damit könnten beim aktuellen Aktienkurs bis zu zwei Milliarden Euro hereingeholt werden. Allerdings ist ein Abschlag auf den aktuellen Kurs üblich.

Von dpa