Kieler Dominik Schmidt wechselt zum MSV Duisburg

Duisburg (dpa/lnw) - Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat Abwehrspieler Dominik Schmidt vom Zweitligaclub Holstein Kiel verpflichtet. Der 33 Jahre alte Innenverteidiger erhält an der Wedau einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 plus Option. Dies teilte der Club am Dienstag mit. Schmidt, der für Werder Bremen schon in der Champions League gespielt hat, absolvierte bislang 12 Bundesliga- und 85 Zweitligaspiele. «Dominik bringt mit seinen 33 Jahren die Erfahrung rein, die wir nach dem Wechsel von Marvin Compper in unser Trainerteam gesucht haben. Er ist ein guter Typ, zweikampfstark und wird unserem jungen Team gut tun», sagte MSV-Sportdirektor Ivo Grlic.

Von dpa