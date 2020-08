Lange Staus rund um Autobahnkreuz Hilden nach Lkw-Unfall

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Umkippen eines Lkws mit Gefahrgut müssen Fahrer rund um das Autobahnkreuz Hilden der A3 und A46 mit Staus rechnen. Die A46 in Fahrtrichtung Wuppertal ist nach dem Unfall am Dienstagmorgen komplett gesperrt, wie die Polizei Düsseldorf mitteilte. Rund um das Autobahnkreuz Hilden kam es demnach zu langen Staus. Die aufwendige Bergung des Lkws, der unter der A3-Brücke liege, werde voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Der Sattelzug könne nur von hinten entladen werden. Zum Inhalt machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben. Der Landesbetrieb Straßen.NRW riet vorsorglich auf seiner Verkehrskarte www.verkehr.nrw allen Fahrern in diesem Bereich, nichts Brennendes aus dem Fahrzeug werfen.

Von dpa