Zweitligist Paderborn verpflichtet Correia aus Regensburg

Paderborn (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Abwehrspieler Marcel Correia vom Liga-Rivalen Jahn Regensburg verpflichtet. Der 31-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison 31 Liga-Spiele für die Regensburger. Er wechselt ablösefrei nach Ostwestfalen und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Correia reiste am Dienstag ins Trainingslager der Paderborner nach Kärnten nach. «Marcel gehört zu den gestandenen Abwehrspielern in Deutschland und war Führungsspieler bei seinen bisherigen Stationen», sagte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.

Von dpa