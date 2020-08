Einbruch in Wohnwagen: Notdurft und Geldbörse hinterlassen

Erkrath (dpa/lnw) - Normalerweise verschwinden Dinge bei Einbrüchen, hier war es anders: Nach dem Einbruch in einen Wohnwagen in Erkrath hat der Einbrecher mehrere Dinge zurückgelassen: Auf der Toilette habe der Unbekannte sein «Geschäft» verrichtet ohne abzuspülen, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag in Mettmann. Neben der Toilette habe er dabei eine Geldbörse verloren.

Von dpa