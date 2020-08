Nach Corona-Ausbruch bei Tönnies Geld für Imagekampagne

Gütersloh/Warendorf (dpa/lnw) - Die beiden Kreise Gütersloh und Warendorf erhalten nach dem Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik jeweils 150 000 Euro für eine Imagekampagne. Beide Kreise müssten dazu noch Anträge stellen, sagte eine Sprecherin des Landeswirtschaftsministeriums am Montag. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) habe die Hilfen bei einem Besuch in der Region zugesagt. Mehrere Medien hatten zunächst darüber berichtet.

Von dpa