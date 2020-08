Meschede (dpa/lnw) - Polizisten haben eine vermisste 14-Jährige in der Wohnung eines als rückfallgefährdet geltenden Sexualstraftäters im Hochsauerlandkreis entdeckt. Nachdem ihre Mutter am Donnerstag in Bochum Vermisstenanzeige erstattet hatte, führten Ermittlungen zu dem 36-Jährigen, der mit dem Mädchen in regelmäßig gechattet habe.

Von dpa