Essen (dpa/lnw) - Ein Aufzug für Fische in der Ruhr: Am Essener Baldeneysee ermöglicht ein sogenannter Fischlift Tieren wie Koppe, Aal oder Quappe, fast neun Meter Höhenunterschied auf der Suche nach Brutplätzen, Nahrung oder einem Winterquartier zu überwinden. Tests seit Anfang Juli seien sehr positiv verlaufen, wie der Ruhrverband anlässlich der offiziellen Inbetriebnahme am Montag berichtete.

«Bereits in der ersten Testphase haben jede Mengen Rotaugen, Barsche und kleinere Fischschwärme die neue Aufstiegsmöglichkeit in den Baldeneysee genutzt», erklärte der Vorstandsvorsitzen des Ruhrverbands, Norbert Jardin. Die Beobachtungskameras hätten sogar einen großen Wels registriert. Man sei daher sehr optimistisch, dass das neue Liftsystem von den Fischen angenommen werde.

Eine Fischtreppe wie sonst an vielen Wehren in der Ruhr kam am Baldeneysee aus Platzgründen nicht in Frage. Die Bauzeit betrug gut zwei Jahre. Rund 6,8 Millionen Euro kostete die Anlage. Nach früheren Angaben des Landesumweltamtes handelt es sich um den ersten Fischlift in Nordrhein-Westfalen. Ein zweiter ist ruhrabwärts in Planung.

Der Lift war nötig geworden, um den Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie nachzukommen. Sie fordert, Fließgewässer für Fische und andere Lebewesen wieder durchgängig zu machen.