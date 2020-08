Mann durch Schuss aus Gaspistole am Kopf schwer verletzt

Stolberg (dpa/lnw) - Durch einen Schuss aus einer Gaspistole hat ein 30-Jähriger in Stolberg schwere Verletzungen am Kopf erlitten. Ein zunächst unbekannter Täter feuerte in der Nacht zum Sonntag vor einer Gaststätte auf den Mann, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Nach Auskunft der Ärzte bestehe keine Lebensgefahr. Zu den Hintergründen liefen Ermittlungen.

Von dpa