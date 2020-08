Gladbach ohne Plea ins Trainingslager in Harsewinkel

Mönchengladbach (dpa) - Ohne den noch verletzten Alassane Plea ist Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach am Montag in die Arbeitswoche im Trainingslager in der Klosterpforte in Harsewinkel-Marienfeld gestartet. Der Franzose, der mit muskulären Problemen bis auf Weiteres ausfällt, ist in Mönchengladbach geblieben und lässt sich dort behandeln. Auch der erwartete Neuzugang Valentino Lazaro ist noch nicht im Trainingslager, soll aber nach Medienberichten dort im Laufe der Woche eintreffen.

Von dpa