Karlsruhe (dpa) - Ein in Düsseldorf angeklagter terrorverdächtiger Tadschike bleibt in Untersuchungshaft. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe ordnete bereits im Juli die Fortdauer an, wie aus dem am Montag veröffentlichten Beschluss hervorgeht. Der Generalbundesanwalt wirft dem Mann vor, mit sechs Landsleuten im Auftrag des Islamischen Staats (IS) Anschläge in Deutschland geplant zu haben. Die Gruppe soll unter anderem vorgehabt haben, einen Islamkritiker zu ermorden.

Von dpa