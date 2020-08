Düsseldorf (dpa/lnw) - Gut eine Woche nach dem Verschwinden eines 18-Jährigen im Rhein in Düsseldorf steht der Tod des jungen Mannes fest. Die Leiche sei bereits am Dienstag bei Rheinberg von einem Schiffsführer entdeckt und inzwischen identifiziert worden, teilte die Polizei Wesel am Montag mit.

Von dpa