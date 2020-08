Gericht: Karriereende für Beamte wegen Alters rechtswidrig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Beamten darf nicht aus Altersgründen der Aufstieg verwehrt werden. Entsprechende Vorschriften ohne gesetzliche Grundlage seien verfassungswidrig, hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht in einem am Montag veröffentlichten Beschluss befunden (Az.: 10 L 1192/20). Einem Bundesbahnbeamten war die Übernahme in die nächsthöhere Laufbahn mit der Begründung verweigert worden, er überschreite die in den Vorschriften vorgesehene Altersgrenze von 58 Jahren.

Von dpa