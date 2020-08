Das Problem ist demnach eine Abfindung, die der Bundesligist Terodde zahlen soll. Er besitzt noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 in Köln, spielt aber in den Plänen des Ex-HSV-Trainers Markus Gisdol keine Rolle mehr. Erst nach einer Einigung könnte der Wechsel vollzogen werden. Der 1. FC Köln will am Donnerstag bereits ohne Terodde ins Trainingslager reisen.

In Hamburg müsste Terodde Gehaltseinbußen hinnehmen. Laut Medienberichten verdient Terodde beim FC 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Der HSV hat sich aber eine interne Gehaltsobergrenze von 600 000 Euro auferlegt. Terodde ist Zweitliga-Spezialist. In 220 Spielen für den MSV Duisburg, Union Berlin, den VfL Bochum, den VfB Stuttgart und den 1. FC Köln traf er 118 Mal. In Köln spielt er seit Anfang 2018.