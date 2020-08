Mehr als die Hälfte der Kinder gingen im vergangenen Jahr länger als 35 Stunden wöchentlich in eine Kita oder einen Kindergarten, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Bei Kindern im Alter von drei bis unter sechs Jahren waren es 51,3 Prozent, bei den jüngeren Kindern waren es 54,3 Prozent. Eine Betreuungszeit von bis zu 25 Stunden wöchentlich war für 5,5 Prozent beziehungsweise 9,2 Prozent der Kinder dieser Altersgruppen gebucht.

Die Kindertagesstätten in NRW kehrten am Montag wieder in den Regelbetrieb zurück. Um strengere Hygiene- und Abstandsregeln durchsetzen zu können, hatte die NRW-Landesregierung die vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten in den vergangenen Monaten um 10 Wochenstunden pro Kind reduziert. Seit 2008 ist bei der Betreuung in Kindertageseinrichtungen im Kinderbildungsgesetz festgelegt, dass in Nordrhein-Westfalen nur 25, 35 oder 45 Stunden als wöchentliche Betreuungskontingente vereinbart werden können.