Verstöße gegen Corona-Regeln: Mehrere Partys aufgelöst

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen haben Polizei und Ordnungsamt am Wochenende in Köln einige Menschenansammlungen aufgelöst. Am frühen Sonntagmorgen beendeten die Einsatzkräfte eine nicht genehmigte GOA-Party mit 600 Feiernden in einem Parkgelände, wie die Polizei mitteilte. Größere Gruppen hätten sich am Samstagabend zudem an den üblichen Hotspots im Zülpicher Viertel, auf den Ringen und am Rheinboulevard versammelt. Auch eine nicht angemeldete Party am Rheinufer im Stadtteil Niehl wurde gestoppt.

Von dpa