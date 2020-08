Sonsbeck (dpa/lnw) - Ein 80-Jähriger ist in Sonsbeck (Kreis Wesel) mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Sonntagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Straße war zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Von dpa