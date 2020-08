Großrazzia gegen Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen

Durchsuchungen gab es auch in Mülheim, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund, Wuppertal und im Kreis Mettmann. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Das Landeskriminalamt hatte im Mai 2019 das erste Lagebild zur Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Demnach sah die Polizei in NRW 104 Clans mit kriminellen Mitgliedern am Werk. Allein in den Jahren 2016 bis 2018 sollen rund 6500 Verdächtige aus der Szene für mehr als 14 000 Straftaten verantwortlich gewesen sein. Clan-Hochburg in NRW ist dem Lagebild zufolge Essen. Jede fünfte Straftat geht dabei auf das Konto von nur zwei Clans. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will an diesem Montag die erste Aktualisierung des Lagebildes vorstellen.