Zeitung: Offensivtalent Reinier auf dem Weg zum BVB

Bad Ragaz (dpa) - Der Wechsel des brasilianischen Fußball-Talents Reinier von Real Madrid zu Borussia Dortmund ist laut «Mundo Deportivo» so gut wie perfekt. Wie die spanische Zeitung am Samstag berichtete, befindet sich der 18 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler bereits auf dem Weg zum Bundesligisten. Demnach soll er vom spanischen Rekordmeister für zwei Jahre an den Revierclub verliehen werden.

Von dpa