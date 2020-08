Land: Viele Wohnungsmängel bei Immobilienunternehmen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Kontrolle zum Zustand von Wohngebäuden eines Immobilienunternehmens in acht Kommunen hat nach Angaben der Landesregierung zahlreiche Mängel ergeben. Die Liste der Mängel sei in einigen Kommunen weiterhin lang, teilte das Bauministerium am Freitag mit. Die Behörden hätten nach der Aktion am Donnerstag zahlreiche Verfahren zur Beseitigung der Missstände eingeleitet.

Von dpa