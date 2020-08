Zwei Arbeiter aus großer Höhe von Kantholz getroffen

Bocholt (dpa/lnw) - Auf einer Baustelle in Bocholt hat ein zwölf Meter tief stürzendes Kantholz zwei Arbeiter verletzt. Einer der Männer sei nach dem Vorfall am Freitagmittag mit schweren Verletzungen von einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte die Feuerwehr mit. Auch der zweite Arbeiter musste versorgt werden und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Von dpa