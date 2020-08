Fünf Millionen Euro für Sportvereine: NRW verlängert Frist

Ursprünglich sollte die Antragsfrist am 15. August ablaufen. «Ich freue mich, dass die Soforthilfe Sport zur Unterstützung notleidender Sportvereine fortgeführt werden kann. Damit stärken wir unsere Sportvereine in dieser schwierigen Zeit und geben ihnen eine Hilfe zur Existenzsicherung», sagte die Staatssekretärin für Sport in NRW, Andrea Milz.