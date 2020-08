Lukas Daschner verlässt Duisburg: Wechsel zum FC St. Pauli

Duisburg/Hamburg (dpa) - Der MSV Duisburg muss nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga in der nächsten Drittliga-Saison auch ohne Lukas Daschner auskommen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zum Zweitligisten FC St. Pauli. Das teilten beide Clubs am Freitag mit. Bei den Hamburgern erhält Daschner einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Über die Höhe der Ablösesumme wurde nichts bekannt.

Von dpa