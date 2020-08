79-Jährige liegt tot in Wanne: Sohn in U-Haft

Marienmünster (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer toten 79-Jährigen in einer Badewanne ermittelt die Staatsanwaltschaft Paderborn gegen den Sohn. Rettungskräfte hatten die Frau am Dienstag tot in ihrer Wohnung in Marienmünster im Kreis Höxter entdeckt. «Der 53-jährige Sohn hat bei den Ermittlungen widersprüchliche Angaben gemacht», sagte Oberstaatsanwalt Ralf Meyer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Er sitze jetzt in Untersuchungshaft. Die Obduktion am Donnerstag habe ergeben, dass die Frau nicht eines natürliches Todes gestorben sei. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollen sich die Ermittler derzeit nicht zur genauen Todesursache äußern.

Von dpa