Mordanklage nach Schuss auf SEK-Beamten in Gelsenkirchen

Kreis Coesfeld/Essen/Gelsenkirchen -

Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach vom "schwärzesten Tag in der Geschichte der Spezialeinheiten": Am 29. April wurde ein junger SEK-Beamter aus dem Kreis Coesfeld in Gelsenkirchen bei einem Einsatz erschossen. Jetzt wurde ein mutmaßlicher Dealer wegen Mordes angeklagt.