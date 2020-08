Mit Maske und Schultüte: 162 000 Erstklässler eingeschult

In der Elisabethschule in Essen fiel die Einschulung am Donnerstag ganz aus. Dort hatte sich eine Lehrerin mit dem Virus angesteckt. Sie geht zusammen mit vier Kollegen, die Kontakt mit ihr hatten, für 14 Tage in Quarantäne. Aus Mangel an Lehrkräften sei die Schule am Donnerstag geschlossen und die Einschulung auf Freitag verschoben worden, sagte ein Stadtsprecherin. Die Schule habe einen Vertretungsplan ausgearbeitet, für die Klassen 2 bis 4 soll der Unterricht in einer Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht (Hausaufgaben) fortgesetzt werden. Schüler seien von der Corona-Erkrankung nicht betroffen.

Im Viersener Stadtteil Süchteln war bereits am Mittwoch eine Grundschule geschlossen worden, weil sich eine Lehrerin mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Da sie zuvor an der ersten Konferenz des Lehrerkollegiums teilgenommen hatte, sei vorsorglich das gesamte Personal unter Quarantäne gestellt worden. «Da ohne Lehrerinnen kein Unterricht mehr möglich ist, bleibt die Schule bis zum 24.8.2020 geschlossen», hatte die Schule mitgeteilt.