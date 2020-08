Zahlreiche unwetterbedingte Feuerwehreinsätze

In Sankt-Augustin waren mehr als 120 Feuerwehrkräfte im Einsatz. An 60 Stellen wurden Keller ausgepumpt und umgestürzte Bäume mit der Motorsäge zerkleinert, wie die Feuerwehr berichtete. Auf die Gleise der Stadtbahnlinie 66 waren zudem mehrere Bäume gestürzt. Der Betrieb der Stadtbahn wurde eingestellt. In Bergisch-Gladbach wurden bis 22.30 Uhr rund 20 Einsätze bearbeitet. Etwa im Stadtteil Katterbach war die Feuerwehr drei Stunden damit beschäftigt, einen umgestürzten Baum mit einer Drehleiter von einem Haus zu holen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auch am Donnerstagvormittag wieder mit Schauern oder Gewittern in Teilen von NRW. Im Laufe des Tages sei es teils heiter. Am Nachmittag und Abend gibt es laut DWD im Süden lediglich vereinzelte Schauer, im Münsterland und Ostwestfalen dagegen teils kräftige Unwetter mit Starkregen und Hagel. Die Temperaturen reichen von 31 bis 34 Grad.