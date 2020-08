Warnung vor falschen Schädlingsbekämpfern

Iserlohn/Essen (dpa/lnw) - Mit einer völlig überhöhten Rechnung für die angebliche Bekämpfung eines Wespennestes haben zwei Männer eine 87-Jährige in Iserlohn um knapp 1200 Euro betrogen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die angeblichen Schädlingsbekämpfer der Frau am Telefon versprochen, für 250 Euro ein Wespennest in ihrem Rollladenkasten zu beseitigen. Tatsächlich kassierten sie nach ihrem angeblichen Einsatz in der Wohnung der Frau am vergangenen Freitag aber 500 Euro in bar und buchten weitere knapp 700 Euro mit der Bankkarte der Frau ab. Das Nest entfernt hatten sie nicht. Erst später fand die Familie der Seniorin im Internet Hinweise auf die betrügerische Firma.

Von dpa