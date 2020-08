Rund 162 000 Mädchen und Jungen werden in NRW eingeschult

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rund 162 000 Mädchen und Jungen werden nach einer Vorausberechnung des NRW-Schulministeriums zum neuen Schuljahr 2020/21 in Nordrhein-Westfalen eingeschult. Genaue Zahlen dazu folgen mit der jährlichen Erhebung der amtlichen Schuldaten zum 15. Oktober 2020, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch anlässlich des Schuljahresbeginns mitteilte. Um den ersten Schultag der Erstklässler vom sonstigen Schulbetrieb abzukoppeln, findet er in vielen Schulen erst am Donnerstag und erst später am Morgen nach dem Unterrichtsbeginn für die anderen Schüler statt.

Von dpa