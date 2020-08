Bielefelds Neuhaus wollte «nicht alles» für Bundesliga tun

Bielefeld (dpa/lnw) - Mit 60 Jahren steht Uwe Neuhaus vor seiner ersten Saison als Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga. Doch auf das grelle Scheinwerferlicht könnte der Coach von Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld auch verzichten. «Natürlich war die erste Bundesliga immer mein Ziel und mein Traum. Aber: Ich war nicht bereit, alles dafür zu tun. In dem Sinne, mich so darzustellen, wie ich nicht bin. Ich wollte keine großen Sprüche herausposaunen, nur um mich in den Fokus zu rücken», sagte Neuhaus in der aktuellen «Sport Bild» (Mittwoch).

Von dpa