Neuss (dpa/lnw) - Die Polizei hat eine mutmaßliche Einbrecherbande ausgehoben, die in mehreren Städten des Rheinlands ihr Unwesen getrieben haben soll. Sechs Wohnungen in Neuss, Dormagen und Mettmann seien durchsucht und drei Verdächtige mit Haftbefehlen festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von dpa