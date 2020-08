Andrea Nahles wird Gastprofessorin an Uni Duisburg-Essen

Duisburg (dpa) - Die frühere SPD-Vorsitzende Andrea Nahles übernimmt eine Gastprofessur für Politikmanagement an der Universität Duisburg-Essen. Die langjährige Spitzenpolitikerin werde im kommenden Semester an der NRW School of Governance eine Vorlesung halten und eine Seminarreihe gestalten, teilte die Hochschule am Dienstag mit. «Wir konzipieren ein neues Format und werden unseren Studierenden einmalige Einblicke in die außergewöhnliche politische Arbeit der Sozialdemokratin Andrea Nahles bieten können», sagte der Direktor der School of Governance, Prof. Karl-Rudolf Korte.

Von dpa