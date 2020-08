Betrunkener hantiert mit Pistole: Zivilbeamtin greift ein

Köln (dpa/lnw) - Ein Betrunkener hat in einer Kölner Stadtbahn mit einer zur Dekowaffe umgebauten Pistole hantiert. Eine zufällig mitfahrende Polizistin, die nicht im Dienst war, alarmierte am Montagabend ihre Kollegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Waffe wurde beschlagnahmt und die Wohnung des 55-Jährigen durchsucht. Dabei fanden die Einsatzkräfte noch eine Armbrust, eine echte, aber defekte Maschinenpistole sowie einen Säbel. Ein Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille bei dem Mann. Alle Waffen würden untersucht, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa