Verpuffung: Zwei Schwerverletzte bei Schweißarbeiten

Gütersloh (dpa/lnw) - Bei einer Verpuffung bei Schweißarbeiten auf einer Baustelle in Gütersloh sind am Dienstag zwei Handwerker schwer verletzt worden. Rettungshubschrauber brachten die 21 und 25 Jahre alten Männer in ein Spezialkrankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls aufgenommen. Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet und überprüft, ob bei den Schweißarbeiten auf dem Rohbau die Bestimmungen eingehalten wurden.

Von dpa