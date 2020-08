Schulstart: Grüne vermissen «Plan B» für Infektionsrisiken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grünen haben der nordrhein-westfälischen Regierung vorgeworfen, «keinen Plan B» zu haben, falls der Schulstart am Mittwoch massenhafte Corona-Fälle nach sich ziehen sollte. Die Entscheidung, ob und wann Schulen dann wieder schließen müssten, werde komplett den örtlichen Gesundheitsbehörden überlassen, kritisierte der Landesvorsitzende der Grünen NRW, Felix Banaszak, am Dienstag in Düsseldorf. «Klare Vorgaben fehlen.»

Von dpa