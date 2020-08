ADAC: Kürzere Staus auf NRW-Autobahnen in Sommerferien

Köln (dpa) - In diesem Corona-Sommer gab es an den Ferien-Wochenenden deutlich weniger Urlaubsverkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. Die Staus seien im Vergleich zu 2019 deutlich kürzer gewesen, teilte der ADAC Nordrhein am Montag in Köln mit. Insgesamt ging die Zahl der Staumeldungen zwar nur um knapp acht Prozent auf 6886 zurück. Aber in der Summe gab es an den sieben Ferien-Wochenenden insgesamt 8398 Kilometer Stau und stockenden Verkehr - das waren über 5000 Kilometer weniger als 2019.

Von dpa