Leuthard-Spezialeinheit: Schalke beendet Kurztrainingslager

Herzlake (dpa/lnw) - Vor der Rückreise vom Kurztrainingslager in Herzlake floss bei den Fußball-Profis des FC Schalke 04 nochmal reichlich Schweiß. Der neue Athletik-Trainer Werner Leuthard hatte sich eine Spezialeinheit zum Abschluss am Montagmorgen ab 8.45 Uhr ausgedacht. Unter anderem hatte der frühere Fitmacher von Felix Magath, der auf Schalke nun offiziell den Namen «Leiter Perfomance» trägt, einen 500 Meter langen Parcours abgesteckt, den die Spieler in Kleingruppen zehnmal in hohem Tempo bewältigen mussten.

Von dpa