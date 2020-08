Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 27-Jähriger Autofahrer aus Bergheim, der in Düsseldorf mit mehr als 345 000 Euro Bargeld unter dem Rücksitz gestoppt wurde, ist wieder auf freiem Fuß. Das Geld bleibe aber bis auf Weiteres beschlagnahmt, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Düsseldorf.

Von dpa