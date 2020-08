Hauseinsturz: Bauarbeiter laut Obduktion erschlagen

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Baugefährdung gegen Unbekannt. Der Teileinsturz des Hinterhauses ereignete sich bei Bauarbeiten in der Nähe der bekannten Düsseldorfer Königsallee. Der Unglücksort liegt in einem Hof hinter einer geschlossenen Häuserzeile. Die Baugenehmigung durch die Stadt war erst am Montag vor zwei Wochen, am Tag des Einsturzes, erteilt worden. Damit war aber noch keine Freigabe der Bauarbeiten verbunden.