DWD: Montag lokale Unwetter mit mehr als 40 Litern möglich

Bereits am Sonntag hatte es mancherorts Unwetter gegeben. So lief etwa in Werne (Kreis Unna) Regenwasser in mehrere Keller. Auch Bäume stürzten dort um. In Detmold schlugen Blitze in mehrere Häuser ein. Eine Bewohnerin verspürte einen leichten Stromschlag. Sie kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die höchste Regenmenge maß der DWD in Ennigerloh (Kreis Warendorf) mit über 49 Litern in 24 Stunden. Andernorts fiel kein Regen wie etwa in Kleve.

Für die nächsten Tage erwartet der DWD keine wesentliche Änderung der Wetterlage. «Die Luftmasse ändert sich nicht. Es bleibt feucht und warm mindestens bis einschließlich Freitag», sagte DWD-Meteorologe Malte Witt. Die Höchsttemperaturen lägen jeweils über 30 Grad. Nachts kühle es auf 18 bis 23 Grad ab.