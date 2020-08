Düsseldorf (dpa/lnw) - Mindestens 47 000 Menschen in Nordrhein-Westfalen haben keine eigene Wohnung, sondern müssen in Obdachlosenunterkünften oder bei Bekannten unterkommen. Das geht aus der am Montag veröffentlichten Wohnungslosenstatistik 2019 des Düsseldorfer Sozialministeriums hervor. Damit steigen die Zahlen weiter an - seit 2018 um rund fünf Prozent.

Von dpa