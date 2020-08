Fährmann und Schubert kämpfen um Platz im Schalke-Tor

Herzlake (dpa) - Ralf Fährmann und Markus Schubert streben ein faires Duell im Kampf um den Stammplatz im Tor des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 an. «Jeder von uns möchte gerne spielen. Trotzdem gehen wir respektvoll miteinander um und unterstützen uns gegenseitig», erklärte Fährmann in einem am Sonntag gemeinsam mit Schubert geführten Videointerview auf der Schalke-Homepage.

Von dpa