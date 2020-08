Bayer-Coach vor Inter-Duell: «Wir fürchten keinen Gegner»

Düsseldorf (dpa) - Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz geht mit Selbstbewusstsein und ohne Angst ins Viertelfinale der Europa League gegen Inter Mailand. «Wir fürchten keinen Gegner, aber wir haben Respekt für jeden Kontrahenten. Inter hat eine sehr gute und erfahrene Mannschaft. Aber sie hat natürlich auch Schwächen. Hoffentlich können wir Montag sehen, was das bedeutet», sagte der 56-Jährige in der virtuellen Abschlusspressekonferenz am Sonntag. «Wir haben auch eine gute Mannschaft, dürfen uns aber nicht zu viele Fehler erlauben. Sonst wird es schwer.»

Von dpa