Familie geht auf Polizisten los: Falsch abgestelltes Auto

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - Weil die Polizei ein falsch abgestelltes Auto umparken lassen wollte, ist eine Familie in Mülheim auf die Beamten losgegangen und hat dabei drei von ihnen leicht verletzt. Zwei Männer und ein Jugendlicher hätten die Polizisten angegriffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anwohner hatten demnach die Beamten am Samstagabend verständigt, weil ein Auto eine Hofeinfahrt versperrte.

Von dpa